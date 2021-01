Speed skating, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming 16 gennaio

Oggi, 16 gennaio, prenderanno il via gli Europei 2021 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) gli atleti più forti del Vecchio Continente si giocheranno i titoli Allround e sprint: nel primo caso la classifica si baserà sulle prestazioni delle distanze classiche con un punteggio finale; nel secondo caso si prenderanno in considerazione solo le specialità di velocità pura.

L’Italia nell’Allround punterà su Andrea Giovannini e Michele Malfatti, mentre sul versante femminile ci saranno Linda Rossi e soprattutto Francesca Lollobrigida. La “Lollo” nel 2019 fu capace di conquistare uno storico bronzo nell’Allround. Ripetersi sarà molto difficile, specie in un periodo nel quale allenarsi in Italia per il Covid non è stato semplicissimo e dal punto di vista mentale gareggiare manca molto. Sono tanti i punti interrogativi. Nazionale di Maurizio Marchetto che, purtroppo, dovrà fare a meno di due pedine come il bronzo olimpico nei 10000 metri Nicola Tumolero e Noemi Bonazza, out per problemi fisici. A completare il quadro, nelle prove sprint, ci sarà il solo David Bosa.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI 2021 DI SPEED SKATING (16 GENNAIO)

Oggi, sabato 16 gennaio, inizieranno gli Europei 2021 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) gli atleti più forti del Vecchio Continente si giocheranno i titoli Allround e sprint. La copertura dell’evento sarà garantita dal canale Youtube dell’Isu (clicca qui per aprire il link). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1. Di seguito il programma:

Sabato 16 gennaio

11:30 500m donne-Allround

11:58 500m uomini-Allround

12:37 3000m donne-Allround

14:39 5000m uomini-Allround

15:35 500m donne-Sprint

15:58 500m uomini-Sprint

16:37 1000m donne-Sprint

17:11 1000m uomini-Sprint

Foto: comunicato FISG