Si raduna l’Italia dello snowboard in questo inizio di nuovo anno solare: al lavoro le Nazionali di cross, alpino e park & pipe. Per quanto concerne il cross, il ds Cesare Pisoni ha chiamato dieci azzurri per il ritiro di Cervinia da oggi a venerdì 8 gennaio, mentre per l’alpino saranno sette gli azzurri all’opera a Livigno nelle medesime date, infine per il park & pipe i cinque azzurri si sono stati divisi in due gruppi a Laax, in Svizzera.

Nello snowboardcross convocati Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Filippo Ferrari, Michele Godino, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Michela Moioli e Sofia Belingheri, per lo snowboard alpino chiamati Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini e Nadya Ochner, mentre per il park & pipe finisce oggi il lavoro di Emil Zulian, Nicola Liviero ed Emiliano Lauzi, mentre da domani a domenica toccherà a Loris Framarin ed Alberto Maffei.

Foto: LaPresse