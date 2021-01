“Con il mio più bel SORRISO, la mia tavola più VELOCE e il casco GIALLO fiammante, sono pronta per affrontare la mia prossima sfida! Questo weekend ci attendono due tappe di Coppa del Mondo, in una stagione partita molto a rilento. Bene così, è il momento giusto per premere a fondo l’acceleratore”. Parole di Michela Moioli sul suo profilo Instagram: dichiarazioni di un’atleta che ha il bisogno di tornare assolutamente a gareggiare e a dar spettacolo.

Finalmente nel fine settimana l’Italia riabbraccerà la sua fuoriclasse dello snowboardcross. Scatterà infatti dalla Valmalenco, con due gare, la Coppa del Mondo, che fino ad ora era rimasta bloccata tra cancellazioni e rinvii dovuti ai problemi legati al Covid-19 e al meteo. Un’organizzazione da dimenticare, per uno degli sport più appassionanti a livello olimpico, vista la sua incertezza e spettacolarità.

C’è tantissima attesa nel rivedere in gara la campionessa olimpica di PyeongChang. La lombarda è ferma, a livello ufficiale, ormai da quasi un anno: indimenticabile il suo trionfo a Veysonnaz, valso la terza sfera di cristallo, che è stato però preludio alla pandemia, già scattata nel Bel Paese, e che ha colpito aspramente la sua Alzano Lombardo. Ora c’è la voglia di lasciarsi tutto alle spalle e tornare a gareggiare: l’Italia si aspetta tantissimo dal suo fenomeno, in grado di far risuonare l’Inno di Mameli a ripetizione nelle ultime stagioni.

Foto: Lapresse