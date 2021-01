Slittino naturale, la Val Passiria si prepara per un weekend con due tappe di Coppa del Mondo

Sarà un weekend intensissimo per quel che riguarda la Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2020-2021. Si correrà, infatti, in Val Passiria, sulla pista “Bergkristall” a Plata, una frazione di Moso. Il programma, da venerdì 15 a domenica 17 gennaio, proporrà complessivamente la bellezza di sette gare nel corso di una doppia tappa allestita per recuperare gli appuntamenti saltati in avvio di stagione.

Per la campionessa locale Evelin Lanthaler queste saranno gare molto particolari dato che proprio sulla pista Bergkristall si è formata per diventare la migliore slittinista su pista naturale al mondo. L’atleta, che per quattro volte ha vinto la classifica generale della Coppa del Mondo, potrebbe festeggiare il 30° successo proprio sulla pista di casa. Finora la ventinovenne, che anche l’anno scorso aveva trionfato sulla Bergkristall, ha ottenuto 29 vittorie e 55 podi complessivi.

Anche gli altri slittinisti che dovranno difendere le proprie vittorie dell’anno scorso in Val Passiria sono campioni altoatesini: Alex Gruber (singolo maschile), e il team del doppio Patrick Pigneter/Florian Clara. Ma si può attendere con interesse anche il ritorno di Thomas Kammerlander. L‘austriaco, che nelle ultime 4 stagioni ha vinto la Coppa del Mondo, ha dovuto rinunciare all’esordio stagionale a Winterleiten e tornerà in gara in questi giorni, tre settimane prima del Mondiale in casa a Umhausen.

Con le sette gare previste, il programma delle competizioni in Val Passiria è impegnativo. Dopo la giornata di allenamenti di giovedì 14 gennaio, venerdì 15 gennaio saranno decretati i primi vincitori. Dopo le prime manche, che prenderanno il via alle ore 9.00, poco dopo le 11.00 sarà stabilito il vincitore del singolo maschile. Circa un’ora dopo, invece, sarà decretata la vincitrice del singolo femminile. La finale del doppio è prevista alle ore 14.00. Le gare di sabato 16 gennaio inizieranno alle ore 10.00 con la prima discesa dei doppi, seguita da quella delle slittiniste del singolo femminile (10.30). Alle 11.15 è in programma la finale del doppio, a seguire quella del singolo femminile (12.00). Domenica, infine, saranno decisi i vincitori del singolo maschile (finale alle ore 11.00) e della competizione a squadre (12.45).

Coppa del mondo di slittino su pista naturale in Val Passiria – programma

Giovedì, 14 gennaio 2021

9.00: allenamenti

Venerdì, 15 gennaio 2021

9.00: slittino singolo maschile (1a manche)

10.10: singolo femminile (1a manche)

11.00: singolo maschile (finale)

12.00: singolo femminile (finale)

13.00: doppio (1a manche)

14.00: doppio (finale)

Sabato, 16 gennaio 2021

10.00: doppio (1a manche)

10.30: singolo femminile (1a manche)

11.15: doppio (finale)

12.00: singolo femminile (finale)

Domenica, 17 gennaio

9.30: singolo maschile (1a manche)

11.00: singolo maschile (finale)

12.45: gara a squadre

Foto: FIL