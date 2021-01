Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg 2021: in palio anche i titoli europei. Favoriti Dukurs e Flock

Torna la Coppa del Mondo di skeleton a quasi un mese dall’ultima tappa svolta ad Igls. Ci si sposta verso la Germania per il quinto appuntamento stagionale: si gareggerà in quel di Winterberg, con in palio anche i titoli europei sia al maschile che al femminile.

Tra gli uomini ovviamente grande favorito Martins Dukurs, che al momento ha lasciato solamente le briciole agli avversari: per il lettone sono arrivate quattro vittorie in altrettante gare. Si avvicina sempre di più ai sessanta successi in carriera, mentre in bacheca a livello continentale è devastante: undici ori consecutivi, dal 2010 al 2019. L’Italia schiera al via Mattia Gaspari che proverà a giocarsi sicuramente la top-10.

Al femminile è partita alla grande Janine Flock, con tre successi in quattro prove. A sfidare l’austriaca però un’agguerrita Elena Nikitina, che difende il titolo europeo agguantato a Sigulda nel 2020. Proverà a farsi valere Valentina Margaglio, reduce da una quinta e una sesta piazza in quel di Winterberg: obiettivo avvicinare nuovamente la top-5. Spazio anche alla giovane Alessia Crippa, che tenterà l’assalto alla top-10.

