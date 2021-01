La brevissima nuova stagione dello short track sta per cominciare. Solo Europei e Mondiali in programma, con la Coppa del Mondo totalmente cancellata. Una situazione sicuramente complicata per gli atleti, che non gareggiano ufficialmente da un anno e dunque ci sono grandi incognite sullo stato di forma delle varie Nazionali.

L’Italia si presenta comunque a Gdansk in Polonia con ambizioni e con la voglia di essere protagonista nella rassegna continentale. Se in campo femminile mancherà Arianna Fontana, ma ci sarà Martina Valcepina, tra gli uomini il punto di riferimento resta sempre Yuri Confortola. Il veterano azzurro proverà ad ottenere dei piazzamenti importanti a livello individuale, soprattutto nei 1500m, con l’obiettivo di chiudere in una buona posizione nella classifica Overall.

Già dalla giornata di domani ci si aspettano risposte ed oltre a Confortola sul ghiaccio ci saranno Andrea Cassinelli e Pietro Sighel, selezionati dal CT per le gare individuali. L’obiettivo è quello di fare la maggior strada possibile, provando magari a raggiungere una finale.

Fari puntati anche sulla staffetta. Manca nel quartetto un componente principale come Tommaso Dotti, ma gli azzurri partono con ambizioni e voglia di stupire. La finale è un obiettivo e si può anche puntare ad una medaglia che farebbe molto bene a tutto l’ambiente e darebbe la carica giusta per provare ad essere protagonisti anche ai Mondiali di marzo.

