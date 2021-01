Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, pettorali e partecipanti staffette Lahti

Dopo le due gare skiathlon di ieri, oggi a Lahti è il giorno delle staffette, senza Italia, ma con spettacolo e Norvegia a riprendersi ruoli da protagonisti. Con una novità, quella dell’assegnazione di punti individuali.

Un aspetto, questo, che ha provocato molte proteste da più parti, poiché è evidente che tra staffetta e gare individuali passa la stessa distanza che c’è tra qualsiasi opposto esistente al mondo. 11 i quartetti in gara sia al maschile che al femminile, con le prime due frazioni a tecnica classica e le seconde due a tecnica libera. Norvegia favorita in entrambe le circostanze, visto il tris messo a segno ieri tra le donne e il poker tra gli uomini, con Therese Johaug ed Emil Iversen ad assumere i ruoli della vittoria in un caso e nell’altro.

Le staffette 4×5 femminile e 4×7.5 maschile di Lahti saranno in scena domani alle ore 9:30 e alle ore 10:40 rispettivamente. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i canali di Eurosport sono visibili. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2020-2021 LAHTI: PROGRAMMA

DOMENICA 24 GENNAIO

Ore 9:30 Staffetta 4×5 mista femminile

Ore 10:40 Staffetta 4×7.5 mista maschile

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2020-2021 LAHTI: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

4×5 FEMMINILE

1 RUSSIA I – KIRPICHENKO Yana, NEPRYAEVA Natalia, NECHAEVSKAYA Anna, ISTOMINA Mariya

2 STATI UNITI – BRENNAN Rosie, DIGGINS Jessie, LAUKLI Sophia, PATTERSON Caitlin

3 SVEZIA – KALLA Charlotte, RIBOM Emma, MODIG Lovisa, ANDERSSON Ebba

4 NORVEGIA – WENG Tiril Udnes, JOHAUG Therese, FOSSESHOLM Helene Marie, WENG Heidi

5 FINLANDIA I – MATINTALO Johanna, NISKANEN Kerttu, MONONEN Laura, PARMAKOSKI Krista

6 GERMANIA – GIMMLER Laura, HENNIG Katharina, CARL Victoria, FINK Pia

7 UCRAINA – ANTSYBOR Maryna, KAMINSKA Valentyna, OLEKH Viktoriya, KOVALOVA Daryna

8 CANADA – STEWART-JONES Katherine, BEATTY Dahria, BROWNE Cendrine, MACISAAC-JONES Maya

9 ESTONIA – UUSTALU Aveli, KAASIKU Kaidy, KAASIKU Keidy, KAASIK Hanna-Brita

10 RUSSIA II – MEKRYUKOVA Nataliya, VASILIEVA Lilia, SMIRNOVA Ekaterina, IKSANOVA Alija

11 FINLANDIA II – NISSINEN Vilma, KYLLOENEN Anne, JOENSUU Jasmi, ROPONEN Riitta-Liisa

4×7.5 MASCHILE

1 RUSSIA I – CHERVOTKIN Alexey, BELOV Evgeniy, SPITSOV Denis, BOLSHUNOV Alexander

2 NORVEGIA – GOLBERG Paal, IVERSEN Emil, ROETHE Sjur, KRUEGER Simen Hegstad

3 SVIZZERA – BAUMANN Jonas, COLOGNA Dario, RUEESCH Jason, KLEE Beda

4 GERMANIA – DOBLER Jonas, BRUGGER Janosch, NOTZ Florian, MOCH Friedrich

5 FINLANDIA I – HYVARINEN Perttu, HAKOLA Ristomatti, NISKANEN Iivo, MAKI Joni

6 SVEZIA – SANDSTROEM Bjoern, ANDERSSON Fredrik, BURMAN Jens, ERIKSSON Jonas

7 STATI UNITI – NORRIS David, SCHUMACHER Gus, PATTERSON Scott, WONDERS Hunter

8 ESTONIA – KILP Marko, ROOS Henri, HIMMA Martin, KORGE Kaarel Kasper

9 CANADA – RITCHIE Graham, CYR Antoine, BOUCHER Philippe, KENNEDY Russell

10 FINLANDIA II – VUORELA Markus, MIKKONEN Juho, LINDHOLM Remi, KOIVISTO Petteri

11 RUSSIA II – SEMIKOV Ilia, YAKIMUSHKIN Ivan, MELNICHENKO Andrey, USTIUGOV Sergey

Foto: LaPresse