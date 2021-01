Dopo gli scoppiettanti anticipi di venerdì e sabato, la Serie A è pronta a tornare in scena oggi – 24 gennaio – con la terza parte della diciottesima giornata, l’ultima del girone d’andata, della stagione 2020/2021.

Ad aprire il programma domenicale sarà il lunch match tra Juventus e Bologna delle 12.30, che sarà visibile su DAZN, cosi come Genoa-Cagliari delle 15.

L’incontro fra i liguri e i sardi si giocherà contemporaneamente a Verona-Napoli, sfida che andrà in onda invece su Sky Sport Serie A, stesso canale che curerà trasmetterà anche le dirette di Lazio-Sassuolo delle 18 e di Parma-Sampdoria delle 20.45.

Calendario Serie A calcio oggi: partite 24 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN

19ª GIORNATA

24/1 12.30 Juventus-Bologna DAZN1 (209) e in streaming su DAZN

24/1 15.00 Genoa-Cagliari DAZN1 (209) e in streaming su DAZN

24/1 15.00 Verona-Napoli Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go e Now Tv

24/1 18.00 Lazio-Sassuolo Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go e Now Tv

24/1 20.45 Parma-Sampdoria Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: LaPresse