Sci alpino, orari slalom Zagabria: programma in notturna, streaming, palinsesto

Dopo la gara femminile, in quel di Zagabria tocca agli uomini. Primo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, con l’ormai classico slalom nella capitale croata. Una gara che promette spettacolo con i protagonisti dei rapid gates pronti a darsi battaglia. Henrik Kristoffersen vuole replicare il successo di Madonna di Campiglio, ma la concorrenza è folta e dentro questa c’è anche il nostro Alex Vinatzer, salito sul podio per la prima volta in carriera proprio lo scorso anno.

Di seguito il programma dello slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SLALOM ZAGABRIA 2021: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ore 12.15 prima manche slalom maschile

ore 15.30 seconda manche slalom maschile

SLALOM ZAGABRIA 2021: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse