E’ solo il secondo weekend di velocità nella Coppa del Mondo femminile 2020-2021, dopo quello di Val d’Isere, a metà dicembre. Il mese di gennaio 2021 chiarirà sicuramente le idee sulle pretendenti al successo finale nella classifica generale e offrirà ben 4 discese libere in calendario, St. Anton appunto, Crans Montana (due) e Garmisch-Partenkirchen. I primi due episodi in terra di Francia hanno confermato quanto emerso nella scorsa stagione, cioè la competitività di Corinne Suter, e rilanciato le ambizioni di Sofia Goggia.

St. Anton, però, potrebbe essere un’altra storia. E’ pista veloce, tecnica, ricca di traverse, ampi curvoni, ma anche curve più strette, dove serve rimanere sempre molto reattivi e una tecnica notevole unita alla capacità di gestione dello sci ad alta velocità. Sicuramente una pista da italiane, indubbiamente, anche se poi la differenza la farà, come sempre, la qualità delle neve. Le azzurre sono reduci da un’ottima preparazione in quel di Santa Caterina e restano pronte ad affrontare una concorrenza altamente qualificata, in discesa e superG, superiore a quella dello scorso anno.

La prima prova cronometrata ha mescolato le carte, in mattinata, lanciando davanti ottime supergigantiste (Tippler, Gut, Ortlieb, Brignone, la stessa Bassino), ma presentando nella top 10 anche discesiste pure come Lie, Puchner, Scheyer, Johnson, Ager (che in realtà nasce slalomista). In Austria fa freddo, temperatura sui -12°, con il sole che ha fatto capolino all’ora di pranzo. La prova di domani chiarirà meglio le idee in vista delle gare, di certo Brignone, Bassino, Goggia e Curtoni possono trovarsi molto bene sulla Karl Schranz e il training odierno ha confermato le buone sensazioni in velocità anche di Laura Pirovano. Distacchi per ora molto contenuti, potrebbe essere anche un solo particolare a fare la differenza.

Ricordiamo che le convocate azzurre per la tappa sono Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano, non è presente invece Verena Gasslitter, oltre alla convalescente Nicol Delago. La classifica di superG vede al comando Ledecka con 100 punti davanti a Suter con 80, Brignone con 60 e Bassino con 50, quella di discesa vede appaiate Suter e Goggia a quota 180 punti seguite da Johnson a 120.

L’Italia vanta due podi nella località austriaca, con Bibiana Perez terza in combinata nel 1993 e Daniela Merighetti seconda in discesa nel 2013.

Foto: Lapresse