Sci alpino, Kitzbuehel sostituisce Wengen! Programma, orari, tv. Il calendario di 2 settimane di gare!

Ufficializzato il nuovo programma della Coppa del Mondo di sci alpino: cancellate le gare di Wengen, già nel prossimo fine settimana si gareggerà a Kitzbuehel, in modo da recuperare lo slalom e disputare anche quello che era in programma la domenica seguente. Varia infine anche il programma previsto per quello che ora diventa il secondo weekend a Kitzbuehel: verrà recuperata una delle due discese in programma a Wengen, che in pratica prenderà il posto dello slalom speciale, anticipato di una settimana. Non calendarizzata ancora l’altra discesa saltata a Wengen.

Ricapitolando, sabato 16 e domenica 17 si terranno due slalom, mentre la settimana successiva, dopo le tre prove cronometrate della discesa, previste tra martedì 19 e giovedì 21, ecco che si terranno due discese venerdì 22 e sabato 23 ed infine il superG domenica 24. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO KITZBUEHEL (16-24 GENNAIO)

Sabato 16 gennaio

Slalom (recupero Wengen), orari da definire

Domenica 17 gennaio

Slalom Kitzbuehel, ore 10.15 e 13.15

Lunedì 18 gennaio

Riposo

Martedì 19 gennaio

Prima prova discesa Kitzbuehel, orario da definire

Mercoledì 20 gennaio

Seconda prova discesa Kitzbuehel, orario da definire

Giovedì 21 gennaio

Terza prova discesa Kitzbuehel, orario da definire

Venerdì 22 gennaio

Discesa (recupero Wengen), ore 11.30

Sabato 23 gennaio

Discesa Kitzbuehel, ore 11.30

Domenica 24 gennaio

SuperG Kitzbuehel, orario da definire

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse