Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel. 4 vittorie complessive sulla Streif

Dominik Paris è pronto per il fine settimana di Kitzbuehl. “La gara” per eccellenza. Sulla pista più ambita e affascinante. La mitica Streif. Un luogo dove il nostro portacolori ha scritto pagine leggendario dello sci, che in questa occasione avrà un sapore ulteriore per l’altoatesino. Esattamente dodici mesi fa, infatti, il nativo di Merano si ruppe il legamento del ginocchio proprio negli allenamenti pre-Kitzbuhel. Un motivo ulteriore per presentarsi all’appuntamento con ancor più voglia di stupire, per un fuoriclasse che sulla Streif ha vinto in ben 4 occasioni, tre volte in discesa ed una in superG. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti del classe 1989 nella pista più famosa ed iconica del mondo.

L’esordio di Dominik Paris sulla Streif avvenne il 22 gennaio 2010, nel superG vinto, tanto per cambiare, dallo svizzero Didier Cuche (vittorioso in ben sei occasioni sulle nevi austriache), davanti ai due padroni di casa Michael Walchofer e Georg Streitberger. Per il nostro portacolori arrivò un misero quarantatreesimo posto. Andò leggermente meglio nella giornata successiva. Il 23 gennaio, infatti, chiuse venticinquesimo nella discesa vinta ancora una volta da Didier Cuche davanti allo sloveno Andrej Sporn e al nostro Werner Heel.

Arriviamo quindi al 21 gennaio 2011 con Paris che non va oltre un ventisettesimo posto in SuperG vinto dal croato Ivica Kostelic davanti all’austriaco Georg Streitberger e al norvegese Aksel Lund Svindal. Nella giornata successiva solito successo di Didier Cuche in discesa davanti allo statunitense Bode Miller e al francese Adrien Theaux, Per Paris arrivò un venticinquesimo posto. Passiamo al 21 gennaio 2012. In quella occasione si disputò solamente la discesa, con l’immancabile trionfo di Didier Cuche sui padroni di casa Romed Baumann e Klaus Kroell, mentre il nostro alfiere non andò oltre la trentacinquesima piazza.

Bisogna attendere il 27 gennaio 2013 per vedere il primo trionfo del nostro alfiere sulla Streif. Dopo non aver portato a termine il supergigante della giornata precedente, infatti, l’azzurro fece sua la discesa precedendo il canadese Erik Guay per appena 13 centesimi e l’austriaco Hannes Reichelt per 36. Il primo graffio del nostro campione sul palcoscenico più ambito, a soli 24 anni. Dodici mesi dopo Kitzbuhel vide in scena solamente il SuperG nella giornata del 26 gennaio 2014, che Paris non concluse, mentre la discesa fu cancellata per colpa del maltempo. Eccoci quindi al 24 gennaio 2015. Per il nostro fuoriclasse la discesa si trasformò in una doccia gelata, dato che il successo andò a Kjetil Jansrud per appena 2 centesimi, una vera e propria beffa che non permise il bis.

Delusione, invece, il 23 gennaio 2016. Per “Domme”, infatti, arrivò un sedicesimo posto nella discesa vinta dal nostro Peter Fill davanti agli svizzeri Beat Feuz e Carlo Janka. Il carabiniere altoatesino deve attendere il 21 gennaio 2017 per riprendersi la Streif. Dopo il sesto posto nel superG della giornata precedente, infatti, arriva una splendida vittoria con 21 centesimi sul francese Moine Giraud e 33 su Johan Clarey. Ecco, quindi, la doppietta sulla pista più famosa del mondo.

Il 19-20 gennaio 2018 regala pochi sorrisi a Paris, con un sedicesimo posto nel supergigante vinto da Aksel Lund Svindal davanti al connazionale Kjetil Jansrud e all’austriaco Matthias Mayer, e un dodicesimo nella discesa vinta dal tedesco Thomas Dressen davanti a Beat Feuz e Hannes Reichelt. Discorso ben differente per l’edizione del 25 gennaio 2019 con l’altoatesino che piazza uno splendido tris in discesa davanti a Beat Feuz e all’austriaco Otmar Striedinger, mentre nel SuperG Paris è terzo, il 27 gennaio, alle spalle del tedesco Josef Ferstl e di Johan Clarey.



