La Tournée sbarca in Austria e come da tradizione la terza tappa si disputa sul Bergiselschanze di Innsbruck, il trampolino che spesso si rivela decisivo nella caccia alla conquista dell’Aquila d’oro, trofeo più ambito per i saltatori con gli sci. Al giro di boa la situazione è fluida in vetta alla classifica generale con quattro atleti che possono giocarsi il successo finale e tutti gli altri che, presumibilmente, a meno di ribaltoni imprevedibili, dovranno accontentarsi di qualche singola soddisfazione.

La tappa di Garmisch-Partenkirchen ha rimescolato le carte e, di fatto, ha scremato i pretendenti al titolo che, a oggi, sono quattro a meno di clamorose sorprese che la storia di questa manifestazione respinge sistematicamente. Il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur senza aver vinto nessuna delle prime due gare (due volte secondo), il tedesco Geiger (-4.0 punti) e i polacchi Stoch (-6.7 punti) e Kubacki (-8.6 punti) si giocheranno la vittoria nelle ultime due tappe della Tournée e già per il quinto, il tedesco Eisenbichler, la rimonta appare impossibile, visto che ha un ritardo di 23,5 punti dal leader e di 14,9 dal quarto.

Le prime quattro serie della Tournée 2021 sono state vinte da quattro atleti diversi: Geiger, Eisenbichler, Granerud e Kubacki. Una situazione uguale a quella dello scorso anno quando le prime quattro serie andarono a Kobayashi, Kubacki, Lindvik e Geiger: due di questi atleti si sono ripetuti anche in questa edizione. Tra gli outsider di giornata, ma per i quali risulta già molto complicato gareggiare per la vittoria della Tournée, c’è il giapponese Ryoyu Kobayashi, apparso in grande crescita nelle ultime gare e dotato di classe immensa che gli ha permesso di conquistare Grande Slam due stagioni fa. La sua potrebbero dirla anche lo sloveno Lanisek e l’austriaco Aschenwald ma la vittoria non sembra alla loro portata al momento, mentre il buon piazzamento è già arrivato.

Innsbruck sarà la terza tappa della Vierschanzentournee per la sessantacinquesima volta. Fanno eccezione quattro edizioni: nella quinta (1956-57), nella decima (1961-62) e nell’undicesima (1962-63) fu il secondo appuntamento, mentre nella ventesima (1971-72) recitò una tantum il ruolo di evento inaugurale. In 33 occasioni (49,3%) chi si è imposto in Tirolo si è poi aggiudicato il successo nella Tournèe, mentre in 52 casi (77,6%) casi la vittoria finale è andata a un atleta salito sul podio.

Questo significa che Innsbruck è la tappa il cui vincitore ha la più alta percentuale di successi nella classifica generale della Tournée. La tendenza recente conferma quella storica, perché se guardiamo all’ultimo decennio chi ha primeggiato a Innsbruck ha poi conquistato la Tournée 5 volte (50%), mentre in 8 anni su 10 (80%) il vincitore è stato uno degli atleti capaci di chiudere nella top-three. Inoltre va rimarcato come, con l’avvento del XXI secolo, questa gara si sia sovente rivelata il crocevia della Tournée, perché spesso ha indirizzato in maniera decisa la classifica generale verso un determinato atleta.

Foto Photo/Matthias Schrader Lapresse