Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2021: programma, orari, tv

Il circuito maggiore del salto con gli sci maschile si appresta a trasferirsi in Finlandia nel weekend per disputare in quel di Lahti l’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021. Il Large Hill finnico ospiterà un Team Event ed una gara individuale tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, mentre le qualificazioni andranno in scena nella giornata di venerdì 22 gennaio. Prosegue la lotta per la Sfera di Cristallo tra il norvegese Halvor Egner Granerud, il tedesco Markus Eisenbichler ed il polacco Kamil Stoch, ma saranno numerosi i possibili protagonisti candidati alla vittoria di tappa in Finlandia.

L’intero weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 (incluse le qualificazioni del venerdì) ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo della prossima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile, in programma a Lahti:

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI TITISEE-NEUSTADT 2021:

VENERDÌ 22 GENNAIO

ore 18.00 Qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

SABATO 23 GENNAIO

ore 16.15 Team Event (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 15.45 Gara individuale (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse