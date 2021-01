Rugby, PRO14 2021: le formazioni ufficiali del derby Zebre-Benetton

Andrà in scena domani, sabato 9 gennaio, alle ore 14.00, il derby tra Zebre e Benetton valido per il PRO14 di rugby: per recuperare il derby nella giornata di domani, però, sono state rinviate le due sfide che vedevano protagoniste le formazioni italiane, ovvero Glasgow Warriors-Benetton e Zebre-Edimburgo, valide per l’11ma giornata.

Questi due match si giocheranno con ogni probabilità in una delle prime due settimane di febbraio, dato che non ci saranno le Coppe Europee e che il torneo del PRO14 riprenderà con la dodicesima giornata nel fine settimana del 20 e 21 febbraio. Restano da trovare gli incastri con gli altri recuperi già programmati.

Sono stati ufficializzati, intanto, i XV delle due formazioni per il derby.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ZEBRE-BENETTON

Zebre Rugby: 15 Michelangelo Biondelli, 14 Giovanni D’Onofrio, 13 Federico Mori, 12 Tommaso Boni, 11 Mattia Bellini, 10 Carlo Canna, 9 Nicolò Casilio, 8 Renato Giammarioli, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 Mick Kearney, 4 David Sisi (C), 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Andrea Lovotti, 18 Eduardo Bello, 19 Samuele Ortis, 20 Maxime Mbandà, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Antonio Rizzi, 23 Jamie Elliott. All.: Michael Bradley.

Benetton Rugby: 15. Jayden Hayward, 14. Luca Sperandio, 13. Ignacio Brex, 12. Marco Zanon, 11. Monty Ioane, 10. Paolo Garbisi, 9. Callum Braley, 8. Michele Lamaro (C), 7. Manuel Zuliani, 6. Sebastian Negri, 5. Riccardo Favretto, 4. Niccolò Cannone, 3. Simone Ferrari, 2. Gianmarco Lucchesi, 1. Cherif Traoré. A disposizione: 16. Tomas Baravalle, 17. Thomas Gallo, 18. Filippo Alongi, 19. Marco Lazzaroni, 20. Toa Halafihi, 21. Giovanni Pettinelli, 22. Luca Petrozzi, 23. Tommaso Allan. All.: Kieran Crowley.

Arbitro: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby).

Assistenti: Federico Vedovelli (Federazione Italiana Rugby) e Riccardo Angelucci (Federazione Italiana Rugby).

TMO: Stefano Pennè (Federazione Italiana Rugby).

Foto: Ettore Griffoni