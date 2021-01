Rugby, Pro 14: Zebre e Benetton Treviso, rivincita a Parma

Tornano in campo sabato, con fischio d’inizio alle 14.00, Zebre e Benetton Treviso nel secondo derby italiano di Guinness Pro 14, recupero del match annullato lo scorso 27 dicembre per le positività al Covid-19 in casa veneta.

Si torna in campo partendo dal successo esterno delle Zebre a Monigo, con il ragazzi di Michael Bradley che si sono imposti per 15-24 in un match deciso nella seconda metà della ripresa, dopo che la Benetton era riuscita a ricucire lo strappo del primo tempo, ma con i bianconeri che sono stati più concreti e hanno saputo riallungare e, alla fine, vincere.

La squadra di Parma ha così ottenuto il secondo successo nel torneo celtico, cui si aggiungono il pareggio e la vittoria in Challenge Cup a dicembre, a dimostrazione dell’ottimo momento di forma di Canna e compagni. Di contro, invece, la Benetton Treviso ha evidenziato i problemi di questo avvio di stagione, con i ragazzi di Kieran Crowley incapaci di massimizzare il gioco prodotto, di cambiare ritmo e, così, i veneti restano alla caccia del primo successo stagionale in Pro 14, mentre in Challenge Cup hanno vinto l’unico match disputato contro lo Stade Français.

Foto: Alfio Guarise – LPS