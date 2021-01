Quando riaprono le palestre? Ipotesi 15 gennaio, ma solo lezioni individuali?

C’è grande attesa per gli appassionati per capire quando riapriranno le palestre, chiuse ormai da mesi a causa dell’emergenza sanitaria. L’ipotesi più accreditata, almeno secondo quanto riportato da Corriere.it, sarebbe quella del prossimo 15 gennaio. Ovviamente bisognerà rispettare regole rigide per evitare il proliferare del contagio da Covid-19 e dovranno essere garantite lezioni individuali.

A causa del lunghissimo stop della scorsa primavera, fatto salvo un brevissimo periodo di apertura estivo, moltissime piscine e palestre rischiano di chiudere definitivamente vista la prolungata inattività. I sostegni che il Governo ha finanziato e che finanzierà potrebbero non essere sufficienti per ristorare l’intera categoria, senza ombra di dubbio una delle più colpite insieme a quella della ristorazione e del turismo in generale.

Ricordiamo che il 15 gennaio scade il Dpcm che impone moltissime limitazioni tra le quali il permanere della chiusura delle palestre. Al momento, però, è complicato stabilire se ci sarà da parte dell’esecutivo un cambiamento di rotta. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministro della salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021.

Il fatto che palestre e piscine siano chiuse, però, non significa che sia vietato fare attività sportiva, anzi. Il Dpcm dello scorso 3 dicembre, infatti, chiarisce che l’attività sportiva all’aperto è consentita, in forma individuale, non soltanto all’interno del proprio Comune di residenza/domicilio. Si potrà transitare anche in altri Comuni, a patto che l’arrivo sia identico al punto di partenza. Si potrà effettuare soltanto dalle ore 05.00 alle ore 22.00, al netto di ulteriori restrizioni possibili nelle diverse realtà regionali.

Dopo aver vissuto un anomalo periodo di festività natalizie c’è il desiderio di ritornare quanto prima alla tanto agognata normalità. L’arrivo dei vaccini anche nel nostro paese potrebbe essere un primo importante spiraglio di speranza. Ben presto, quindi, potrebbe arrivare dal Governo la decisione definitiva sulla riapertura delle palestre, ripetiamo che dovranno essere rispettate una serie di limitazioni, che potrebbe restituire il sorriso, oltre che la forma fisica, a moltissimi italiani.

