Quando riaprono palestre e piscine? Ecco fino a quando saranno chiuse. Decisive le feste di Natale

Secondo quanto scritto dal sito Money.it, fino al 15 gennaio resteranno chiuse palestre, centri sportivi e piscine, come logica conseguenza di quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre, che rimarrà in vigore fino a metà gennaio. L’evoluzione dell’emergenza sanitaria detterà poi le mosse successive.

Continuano ad essere chiuse anche mostre, musei, cinema, teatri, sale concerto, sale slot e sale scommesse: in tutti questi settori le stime parlano di un calo del fatturato del 70% per l’anno che volge al termine ed almeno del 50% nel 2021, ma molto dipenderà dall’evoluzione della situazione.

RIAPERTURA PALESTRE E PISCINE

Il DPCM attualmente in vigore è valido fino al 15 gennaio, ma non è detto che dal 16 si possa tornare in queste strutture: dipenderà tutto dall’evoluzione che l’emergenza avrà durante il periodo natalizio. Lo stesso Ministro Speranza ha chiarito che gli allentamenti saranno effettivi dopo aver verificato la “capacità di tenuta durante le vacanze di Natale“.

Queste misure mirano ad evitare un nuovo lockdown generalizzato, che una nuova serie di contagi, la cosiddetta terza ondata, potrebbe causare proprio in coincidenza con il picco dell’influenza stagionale. Se i dati dell’ultimo scorcio del 2020 saranno invece positivi, potrebbero essere allentate tutte queste misure.

Foto: Shutterstock.com