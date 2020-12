Quando riaprono le palestre in Italia? Ipotesi e scenari

Le palestre e le piscine hanno dovuto sopportare un anno durissimo a causa dell’emergenza sanitaria. I vari lockdown, adottati nel corso del 2020 per cercare di contenere l’incremento dei contagi, hanno sensibilmente limitato l’attività di questi luoghi di allenamento. In primavera e per buona parte dell’estate sono rimasti chiusi, poi una breve tregua ma già ad ottobre è arrivata una nuova chiusura. Il settore è in grandissima difficoltà dal punto di vista economico e i gestori degli impianti stanno facendo i conti con la crisi, i ristori già ricevuti e che arriveranno nelle prossime settimane sono soltanto un sostegno che spesso non è sufficiente per continuare a sopravvivere.

Anche tutte le persone che sono solite allenarsi in palestra e nuotare in piscina soffrono questa chiusura, che ha indubbiamente stravolto le loro vite. Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, ha dichiarato nei giorni scorsi che sta lavorando “a tutti i livelli necessari” per riaprire palestre e piscine: “In questi giorni ho ricevuto molti messaggi di sportivi che ne lamentavano la chiusura ed evidenziavano la moltitudine di persone per le strade”. Moltissimo dipenderà dai dati dei prossimi giorni. Quando riapriranno le palestre? Difficilmente sarà a gennaio: si tratta di luoghi chiusi e affollati, gli esperti ritengono che le possibilità di contagio sono particolarmente elevate.

QUANDO RIAPRONO LE PALESTRE IN ITALIA? LE POSSIBILI DATE

Se ne riparlerà più approfonditamente a gennaio 2021, ma è molto difficile che una riapertura arrivi già nella prima metà del mese. Bisognerà vedere l’evoluzione dei contagi e, in base alla curva epidemica, il Governo deciderà il da farsi. Ci sarà una riapertura graduale delle attività (negozi, ristoranti, bar, etc.), poi forse verranno palestre e piscine. Possibile tra la fine di gennaio e la metà di febbraio? Staremo a vedere. Al momento non ci sono certezze e ipotesi concrete.

Foto: Shutterstock