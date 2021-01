Quando comincia il ciclismo? Il calendario delle prime gare in Europa: si parte con la Clasica Comunitat Valenciana

Mancano meno di due settimane al via del calendario ciclistico europeo della stagione 2021. Sarà la Spagna ad aprire il magico scenario continentale delle due ruote con la Clasica Comunitat Valenciana, che andrà in scena il prossimo 24 gennaio. Successivamente si sarebbe dovuto disputare il Challenge Mallorca, ma nelle ultime ore gli organizzatori hanno deciso di posticipare la rassegna a maggio per via dell’attuale emergenza legata al Covid-19.

Dunque il gruppo si trasferirà in Francia per il GP de la Marseillaise (31 gennaio), seguito dalle prime brevi corse a tappe dell’anno, l’Etoile de Bessèges e la Volta a la Comunitat Valenciana (3-7 febbraio). Mentre la prima corsa italiana dell’anno sarà, come di consueto, il Trofeo Laigueglia del prossimo 3 marzo. Per quanto riguarda il calendario World Tour invece, si partirà il 27 febbraio dal Belgio con l’Omloop Het Nieuwsblad.

Il tutto prima di tornare in Italia il 6 marzo per la Strade Bianche che anticiperà di un giorno il GP Industria & Artigianato. Contestualmente andrà in scena la Parigi-Nizza (7-14 marzo), da sempre il primo grande confronto annuale tra i big dei grandi giri, come del resto la Tirreno-Adriatico, che si disputerà dal 10 al 16 marzo. La primavera ciclistica si aprirà, come al solito, con la prima classica monumento dell’anno, la Milano-Sanremo, in programma il 20 marzo.

LE PRIME GARE IN EUROPA DEL 2021

24 gennaio, Clasica Comunitat Valenciana, Valencia (Spagna)

31 gennaio, GP de la Marseillaise, Marsiglia (Francia)

3-7 febbraio, Etoile de Bessèges (Francia)

3-7 febbraio, Volta a la Comunitat Valenciana (Spagna)

11-14 febbraio, Tour de la Provence (Francia)

12-13 febbraio, Vuelta a Murcia (Spagna)

14 febbraio, Clasica de Almeria, Almeria (Spagna)

17-21 febbraio, Vuelta a Andalucia (Spagna)

17-21 febbraio, Volta ao Algarve (Portogallo)

19-21 febbraio, Tour des Alpes Maritimes et du Var (Francia)

27 febbraio, Omloop Het Nieuwsblad, Gaud (Belgio) WT

27 febbraio, Royal Bernard Drome Classic, Livron-sur-Drome (Francia)

28 febbraio, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Kuurne (Belgio)

28 febbraio, Faun-Ardèche Classic, Guilherand-Granges (Francia)

28 febbraio, International Rhodes GP, Rodi (Grecia)

2 marzo, Le Samyn, Dour (Belgio)

3 marzo, Trofeo Laigueglia, Laigueglia (Italia)

3 marzo, Trofej Umag, Umag (Croazia)

5-7 marzo, International Tour of Rhodes, Rodi (Grecia)

6 marzo, Strade Bianche, Siena (Italia) WT

7 marzo, GP Industria & Artigianato, Larciano (Italia)

7 marzo, Trofej Porec, Porec (Croazia)

7-14 marzo, Parigi-Nizza (Francia) WT

9-12 marzo, Olympia’s Tour (Paesi Bassi)

10-16 marzo, Tirreno-Adriatico (Italia) WT

11-14 marzo, Istrian Spring Trophy (Croazia)

14 marzo, Paris-Troyes, Troyes (Francia)

17 marzo, Danilith Nokere Koerse, Nokere (Belgio)

18 marzo, GP de Denain, Denain (Francia)

19 marzo, Bredene Koksijde Classic, Koksijde (Belgio)

20 marzo, Milano-Sanremo, Sanremo (Italia) WT

Foto: Lapresse