Qualificazioni Australian Open 2021, Lorenzo Giustino liquida in due set Denis Istomin e accede al secondo turno

Tutto facile per Lorenzo Giustino nel match d’esordio a Doha per le qualificazioni agli Australian Open 2021. L’azzurro (n.151 del mondo) ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin (n.183 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-1 in 64′ di gioco. Una sfida dominata da Giustino, al cospetto di un avversario molto falloso e non in grado di tenere il ritmo imposto dall’azzurro. Con questo risultato, quindi, l’italiano accede al prossimo round dove affronterà il croato Borna Gojo (n.223 ATP), vittorioso contro l’austriaco Sebastian Ofner (n.159 ATP) per 6-3 6-2.

Nel primo set l’avvio di Giustino è un po’ a rilento e Istomin ha le sue chance (due) per ottenere il break, senza però capitalizzarle. Scampato il pericolo, il tennista campano cambia marcia e domina la scena. In due circostanze, nel secondo e nel quarto gioco, l’azzurro strappa il servizio all’avversario, portandosi con grande facilità sul 5-0. Gestendo con tranquillità i propri turni in battuta (63% dei punti con la prima e il 67% con la seconda), il n.151 ATP conclude sul 6-1, forte del 67% dei quindici ottenuti in risposta contro la seconda di Istomin.

Nel secondo set lo spartito non cambia e il nostro portacolori dilaga letteralmente, ottenendo il break nel primo e nel terzo gioco e portandosi sul 4-0. Il n.183 del mondo non ha la forza per opporsi e la chiosa è scontata col terzo break della frazione e un 6-1 che non ammette repliche. Giustino conclude con 1 ace, il 71% dei punti vinti con la prima di servizio e il 58% con la seconda, totalizzando il 62% dei quindici in risposta contro la seconda dell’uzbeko.

Foto: Lapresse