Prada Cup, posticipata la partenza tra Luna Rossa e Ineos! La causa

Si apre con un colpo di scena immediato la quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. L’attesissima regata tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK, fondamentale in ottica primo posto del girone e qualificazione diretta alla finale della manifestazione, è stata infatti posticipata quando mancavano meno di due minuti al via del match race.

Entrambe le barche erano entrate nella zona di pre-start, quando un improvviso salto di vento sulla destra ha costretto il comitato di regata a neutralizzare la partenza in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo sul campo di regata C. Fissato alle 4.55 il nuovo orario di partenza. L’area di gara verrà adesso leggermente modificata in modo da evitare ulteriori salti di vento, nella speranza di un assestamento del vento sul golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda.

Ricordiamo che, al termine della sfida tra italiani e inglesi, andranno in scena due regate ‘fantasma’ contro American Magic. Gli americani non scenderanno in acqua questo fine settimana per completare le riparazioni di Patriot (in seguito ai danni riportati domenica scorsa) in vista della semifinale.

Foto: Press Luna Rossa