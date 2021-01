Prada Cup, problema tecnico per Ineos e partenza rinviata con Luna Rossa. Ecco cosa è successo

Un colpo di scena dopo l’altro in questa quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Dopo una serie di rinvii legati alle condizioni meteo del campo di regata, il match tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK è stato infatti posticipato ulteriormente di un quarto d’ora su richiesta dell’equipaggio britannico.

Ben Ainslie e compagni hanno chiesto di rinviare lo start di 15 minuti a causa di un problema tecnico al Cunningham, sistema idraulico utilizzato per dare forma alla randa di Britannia. Ineos ha così sfruttato, da regolamento, l’unica richiesta di rinvio a disposizione per ciascuna formazione nel corso di questo Round Robin delle Challenger Series valevoli per la 36ma edizione di Coppa America. Domani, per esempio, lo skipper inglese non potrà chiedere di posticipare la regata per un problema tecnico. Il nuovo conto alla rovescia terminerà alle ore 5.15, a meno di ulteriori slittamenti dovuti a salti di vento sul campo C.

Foto: Press Luna Rossa