Australian Open 2021: arriva il forfait di Andy Murray a causa del Covid-19

Tantissime difficoltà per il primo Grand Slam stagionale di tennis, ovviamente dovute all’epidemia che continua ad imperversare in tutto il Mondo. Arriva l’ennesimo forfait a causa del Covid-19 per gli Australian Open 2021: ad annunciarlo è l’ex numero uno ATP e cinque volte trionfatore del torneo Andy Murray.

Il britannico era risultato positivo al virus qualche giorno prima della partenza per Melbourne e dunque è stato impossibilitato a volare verso l’Australia. Il suo commento riportato da Livetennis: “Sono molto triste nel dover condividere che non andrò in Australia per competere nell’Australian Open. Abbiamo avuto un dialogo costante con Tennis Australia per cercare di trovare una soluzione, ma non c’è stato niente da fare”.

Foto: Lapresse