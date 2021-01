Pattinaggio artistico, Gran Premio Italia: i qualificati per le Finali di Bergamo

La fase di qualificazione del Gran Premio Italia, il circuito interno di pattinaggio artistico ideato dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per garantire un minimo di ritmo gara ai componenti della Nazionale maggiore, si è appena conclusa con la tappa di Torino, facendo emergere i nominativi dei partecipanti alle Finali che, come da programma, andranno in scena a Bergamo nel mese di febbraio, precisamente sabato 13 e domenica 14.

Sul ghiaccio dell’IceLab Arena si daranno battaglia i pattinatori che hanno accumulato più punti nel corso delle quattro tappe; stando alla modalità di qualificazione riportata nel Regolamento ufficiale della rassegna approvato dal Consiglio Federale il 2 ottobre scorso, in campo maschile si fronteggeranno Daniel Grassl (12 punti, punteggio pieno), Matteo Rizzo (8 punti), Gabriele Frangipani (6 punti) e Mattia Della Torre (1 punto).

Nel singolo femminile, certamente la prova più incerta delle cinque in programma, assisteremo invece a una bella battaglia tra Ginevra Negrello (12 punti), Lara Naki Gutmann (12 punti), Lucrezia Beccari (9 punti), Elisabetta Leccardi (7 punti), Roberta Rodeghiero (6 punti) e Alessia Tornaghi (6 punti). Nelle coppie invece Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (8 punti) e Sara Conti-Niccolò Macii (7 punti) avranno l’occasione di misurarsi nuovamente con gli imprendibili Nicole Della Monica-Matteo Guarise (5 punti).

Nella danza saranno della partita ovviamente Charlène Guignard-Marco Fabbri (12 punti), i quali si scontreranno in una sfida a due con la coppia di nuova formazione composta da Carolina Moscheni-Francesco Fioretti (6 punti). Definita infine la triade Junior che sarà formata da Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky (12 punti), Nicole Calderari-Marco Cilli (9 punti) e Noemi Tali-Stefano Frasca (6 punti).

I vincitori delle prove individuali, come riporta la pagina due del regolamento, riceveranno un premio in denaro di 1000 €, per le coppie invece sarà di 1.2000 €. Esclusivamente per i singolisti sono previsti inoltre 700 € per il secondo posto e e 500€ per il terzo.

GRAN PREMIO ITALIA 2020: I QUALIFICATI PER LE FINALI DI BERGAMO

Individuale maschile

Daniel Grassl (12 punti)

Matteo Rizzo (8 punti)

Gabriele Frangipani (6 punti)

Mattia Dalla Torre (1 punto)

Individuale femminile

Ginevra Negrello (12 punti)

Lara Naki Gutmann (12 punti)

Lucrezia Beccari (9 punti)

Elisabetta Leccardi (7 punti)

Roberta Rodeghiero (6 punti)

Alessia Tornaghi (6 punti)

Coppie d’artistico

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (8 punti)

Sara Conti-Niccolò Macii (7 punti)

Nicole Della Monica-Matteo Guarise (5 punti)

Danza sul ghiaccio

Charlène Guignard-Marco Fabbri (12 punti)

Carolina Moscheni-Francesco Fioretti (8 punti)

Danza sul ghiaccio Junior

Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky (12 punti)

Nicole Calderari-Marco Cilli (8 punti)

Noemi Tali-Stefano Frasca (6 punti)



Foto: Valerio Origo