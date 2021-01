Dopo giorni di rumors e anticipazioni, la Federazione russa ha finalmente svelato le carte in tavola riguardo il nuovo Trofeo a squadre di pattinaggio artistico, denominato Channel One Cup, in scena alla MegaSport Arena di Mosca da venerdì 5 a domenica 7 febbraio.

Le due squadre, come già svelato due giorni fa, saranno formate da sei pattinatori della specialità individuale (tre maschi e tre femminile) e da quattro coppie (due di danza e due d’artistico). Le compagini saranno capitanate da due leader d’eccezione: Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva, oro e argento a PyeongChang 2018. Il Team vincente sarà quello che guadagnerà più punti a seconda dei piazzamenti nelle singole gare. Il montepremi fissato è di 10 milioni di rubli.

La composizione delle squadre, altro aspetto di grande interesse, sarà totalmente casuale, e avverrà in diretta su Channel One, la televisione Nazionale russa, elemento che fa capire la straordinaria popolarità del pattinaggio di figura in loco. Oltre al risultato meramente sportivo anche gli spettatori potranno esprimere la propria preferenza, sarà dunque consegnato un premio speciale per il pubblico.

Ma non finisce qui; il primo giorno di competizioni, venerdì 5, sarà dedicato a un format di gara inedito per i “grandi numeri” riguardante esclusivamente i salti, formula già abbondantemente adottata i Russia nelle categorie giovanili. Insieme alle protagoniste già annunciate come Alena Kostornaia, Alexandra Trusova e Elizaveta Tukatamysheva saranno della partita Kamila Valieva, Anna Shcherbakova e Daria Usacheva. Anche per questa volta invece non potremo assistere al primo scontro in stagione tra i danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e Victoria Sinitsina Katsalapov, quest’ultimi ancora non al top della forma dopo la polmonite contratta dalla dama alla fine del 2020.

“Nelle difficili condizioni di questa stagione la Federazione russa di pattinaggio di figura sta facendo tutto il possibile affinché gli atleti abbiano motivazione, non perdano l’allenamento e continuino a deliziare i tifosi – Ha detto Alexander Kogan, direttore generale della FFKKR- Rispettando rigorosamente tutte le restrizioni, abbiamo organizzato 5 tappe della Coppa di Russia e del Campionato Nazionale 2021 con la partecipazione dei più forti pattinatori del Paese. Il pattinaggio di figura oggi è un biglietto da visita degli sport russi. A seguito della cancellazione del Campionato Europeo 2021 da parte dell’International Skating Union abbiamo deciso di organizzare ulteriori tornei per fornire agli atleti di spicco la pratica competitiva nella stagione pre-olimpica“.

A questo proposito proprio nelle scorse ore la Federazione ha ufficializzato le date delle Finali della Coppa Di Russia, in programma sempre a Mosca dal 26 febbraio al 2 marzo.

I PARTECIPANTI DELLA CHANNEL ONE CUP

Capitane delle due squadre

Alina Zagitova

Evgenia Medvedeva

Individuale femminile

Anna Shcherbakova

Kamila Valieva

Alexandra Trusova

Daria Usacheva

Elizaveta Tuktamysheva

Alena Kostornaia

Individuale maschile

Mikhail Kolyada

Dmtri Aliev

Makar Ignatov

Andrei Mozalev

Alexander Samarrin

Mark Kondratyuk

Coppie d’artistico

Evgenia Tarasova-Vladimir Morzov

Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii

Daria Pavliuchenko-Dmtrii Khodykin

Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov

Danza sul ghiaccio

Alexandra Stepanova-Ivan Bukin

Tiffani Zagorski-Jonathan Guerreiro

Annabel Morozov-Andrei Bagin

Anastasia Skoptsova-Kirill Aleshin

Elizaveta Khudaiberdieva-Yegor Bazin

Sofia Shevchenko-Igor Eremenko





