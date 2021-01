Avrebbe compiuto 31 anni proprio oggi, martedì 19 gennaio, Giada Dell’Acqua, allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle scomparsa d’improvviso nel sonno il 10 ottobre 2018 lasciando i suoi cari, il marito Thomas e la piccola Gioia.

Giada, una vita sui pattini, nella sua lunga carriera agonistica ha ottenuto risultati importanti, vestendo più volte la maglia della Nazionale azzurra partecipando nella specialità della coppia di danza e del Solo Dance a diversi Trofei internazionali come l’Open di Hettange-Grande e la Coppa Europa, per poi diventare un’allenatrice federale collaborando proprio con la società sportiva dove è cresciuta, la Pietas Julia di Misano Adriatico, percorrendo le orme dei tecnici di alto livello che l’hanno seguita durante il suo cammino: da Sara Faragona a Manuela Di Giacomoantonio passando per Cinzia Bernardi, Marina Maggioli e il Maestro Castellari.

“Giada ha iniziato sui pattini all’età di 4 anni, è stata da subito una di noi e con noi è cresciuta – ha detto Claudio Faragona, Presidente della Pietas Julia – ha avuto le sue soddisfazioni sportive, è diventata donna, sposa e madre. La ricordiamo come sempre, continuiamo a vederla in pista sui pattini anche se non c’è più. Oggi avrebbe compiuto 31 anni, ed è difficile non potergli fare gli auguri di persona“.





Foto: Sara Faragona