Arrivano due medaglie, tutt’altro che scontate, nella specialità della Solo Dance Senior, uno dei piatti forti dell’intero Campionato Mondiale 2021 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena fino a sabato 9 ottobre alla Secretaria Nacional De Deportes di Asunciòn, in Paraguay. Gli azzurri Mattia Qualizza e Asya Sofia Testoni hanno infatti ottenuto rispettivamente l’argento e il bronzo, destreggiandosi in modo magistrale in una gara ostica e di altissimo livello.

Il pattinatore, già al posto d’onore dopo la style, ha firmato una free dance notevole, riuscendo a raccogliere tutti livelli 4 negli elementi a chiamata ottenendo un ottimo QOE, in particolare nelle due sequenze di passi e nei cluster, raggiungendo nel segmento 82.72 (42.20, 40.52) per 149.12, un punteggio che però non è bastato per surclassare la furia rossa Lorenc Alvarez Caballero, il quale ha avuto la meglio anche nel libero ottenendo di più sia sul fronte tecnico, grazie a un grado di esecuzione ancora più elevato rispetto a Qualizza, sia sulle componenti del programma, tanto da spingersi fino a 84.40 (42.37, 42.03) per 152.18.

Leggermente più staccato il portoghese Pedro Walgode, bronzo finale con 79.94 (41.16, 38.78) per 146.45. Bene poi Raoul Allegranti che, nonostante una caduta, non ha perso terreno in classifica ottenendo 56.67 (27.34, 30.33) per 116.23.

Spagna padrona anche in campo femminile con la vittoria, netta, di Natalia Baldizzone Morales; l’iberica, esattamente come il compagno di squadra, ha fatto il pieno nel QOE nel corso dei cinque elementi, raccogliendo 81.64 (42.74, 38.90), totalizzando dunque 149.93 e arginando il fantastico e definitivo exploit della tedesca Emilia Zimermann, medaglia d’argento con 80.08 (41.73, 38.35) per 146.43 punti totali con cui ha distanziato di dieci unità la nostra Asya Sofia Testoni, abile a pattinare un programma da 72.88 (37.46, 35.45) per 136.31. Sesta infine Caterina Artoni con 68.65 (36.80, 31.85) per 128.37.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)