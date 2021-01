Partizan Belgrado-Trento oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket 2021

Oggi, mercoledì 13 gennaio, andrà in scena il match tra il Partizan Belgrado e la Dolomiti Energia Trento, valido per la prima giornata del Top 16 dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Inizia a Belgrado la seconda fase dell’EuroCup 2020-2021 della Dolomiti Energia Trento, che questa sera affronterà il Partizan nel primo turno della Top 16. Inserita nel gruppo F insieme ai serbi, ai russi del Lokomotiv Kuban Krasnodar e ai francesi del Boulogne Metropolitans 92. Entrambe le formazioni hanno chiuso la prima fase con sei vittorie e quattro sconfitte, che sono vale a Trento il terzo posto nel proprio girone e al Partizan il quarto.

Partizan che in casa, però, ha uno score di 4 vinte su 5 giocate, mentre Trento fuori casa ha vinto tre partite perdendone due. A sfidarsi, dunque, le due “underdog” del girone, visto che i russi e francesi hanno chiuso ai primi due posti i rispettivi gironi e sfida fin da subito decisiva per Trento per dare un forte segnale e puntare a ribaltare i pronostici e provare a continuare l’avventura europea oltre alla Top 16.

Il match tra Partizan Belgrado e Dolomiti Energia Trento inizierà alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.

BELGRADO-TRENTO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 13 gennaio

Ore 20.30: Partizan Belgrado – Dolomiti Energia Trento

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo