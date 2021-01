Fiducia e determinazione: sono questi i sentimenti che albergano in Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) relativamente all’organizzazione delle Paralimpiadi a Tokyo (Giappone) in quest’annata.

Nel suo messaggio di Capodanno, Parsons si è espresso con parole fiduciose circa i problemi e le difficoltà nell’organizzazione di un evento di portata planetaria. Il n.1 dell’IPC, infatti, ha voluto infondere coraggio e dare ulteriori speranze per la realizzazione effettiva dei Giochi. Le preoccupazioni negli ultimi tempi sono cresciute visto l’aumento dei casi positivi in Giappone e a Tokyo, che ha registrato 1000 casi in un solo giorno all’inizio di questa settimana. Tuttavia, i membri del CIO, dell’IPC e anche del Comitato organizzativo locale vanno avanti per la loro strada, convinti che tutto andrà secondo programma.

Come è noto, le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto, mentre le Paralimpiadi si terranno dal 24 agosto e al 5 settembre. “Il mio messaggio a tutti è di concentrarsi su ciò che si può fare veramente e su ciò che si può ottenere in quello che può essere un anno molto difficile, ma nello stesso tempo incredibile, perché ce la faremo“, ha detto Parsons. “Organizzeremo delle Paralimpiadi grandiose, ma questo richiederà un lavoro molto duro. Questi Giochi saranno diversi dagli altri e credo che saranno ricordati nei libri di storia dell’umanità, non solo dello sport. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo in un contesto molto complicato“.

Foto: Lapresse