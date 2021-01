Dopo l’impresa di ieri con l’Ungheria, oggi non c’è stato davvero nulla da fare. Si arrende alla furia del Montenegro il Settebello nelle semifinali delle qualificazioni europee alla World League di pallanuoto maschile in quel di Debrecen. Risultato netto quello di 14-10 in favore di Ivovic e compagni, che sono riusciti a sovrastare la banda di Sandro Campagna. Gli azzurri domani si scontreranno nella finalina per il terzo posto contro la perdente del match tra Spagna e Grecia, in palio l’ultimo pass per la Super Final di Tbilisi.

Primo quarto equilibrato, con le bocche da fuoco azzurre (Di Fulvio, Echenique e Luongo) che hanno provato con le loro bordate a tenere a contatto un Settebello che ha faticato molto in difesa. Quattro reti subite nel primo periodo, quattro anche nel secondo, ma segnandone solamente una. La maggiore incisività con l’uomo in più ha fatto scappar via il Montenegro. Spaic in condizioni mostruose poi ha allungato ancora il margine alla ripresa del gioco. Campagna ha provato anche la carta del cambio di portiere, con Nicosia in acqua al posto di Del Lungo, ma c’è stato ben poco da fare. Nell’ultima frazione gli azzurri hanno accorciato le distanze, senza però riavvicinarsi nel risultato.

Italia-Montenegro 10-14

Italia: Del Lungo , Di Fulvio F. 3, Luongo 2, Fondelli A. , Di Somma E. , Alesiani , Presciutti N. , Echenique 3, Figari , Napolitano C. , Bruni , Dolce 2, Nicosia . All. Alessandro Campagna

Montenegro: Lazovic , Brguljan , Radovic , Petkovic 1, Popadic 1, Perkovic 3, Vidovic , Ukropina 1, Ivovic 1, Spaic 4, Matkovic 2, Banicevic 1, Kandic . All.

Arbitri: VOEVODIN (RUS), F. OHME (GER)

Note

Parziali: 3-4 1-4 3-5 3-1 A metà del terzo tempo Nicosia ha sostituito tra i pali Del Lungo. Per l’Italia in tribuna Renzuto Iodice e Cannella.

Foto LM-LPS/Claudio Bosco