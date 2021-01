Una vera e propria formalità. Un incontro senza storia, sin dalla vigilia, nel quale non c’era bisogno di dare il massimo. Tante imprecisioni, tensione tutt’altro che alta, ma la vittoria è arrivata ed è stata, come previsto, nettissima. Il Setterosa batte, in quel di Trieste, Israele per 15-6 nei quarti di finale del torneo Preolimpico di pallanuoto femminile. Domani l’appuntamento forse più importante della stagione: nella semifinale con l’Ungheria ci si gioca, infatti, l’ultimo pass a disposizione per i Giochi di Tokyo 2021.

Come detto, oggi non c’era bisogno di andare sopra ritmo. In ogni caso le azzurre hanno chiuso la pratica sin dalle prime battute. 3-0 nel primo quarto con a segno Marletta, Garibotti e Giustini, 6-1 a metà gara ancora con Marletta, oltre a Chiappini e Queirolo ad arrotondare il risultato. La banda di Paolo Zizza si è concentrata più sulla fase difensiva, provando a fare il minimo indispensabile in un match da pochi stimoli. Nella ripresa è arrivato però un deciso cambio di passo: un terzo periodo di alto livello, chiuso 7-1 (protagonista Marletta, con 4 gol totali). Netto il calo negli 8′ conclusivi, nel quale addirittura le israeliane sono riuscite ad imporsi per 4-2, sfruttando le varie dormite delle azzurre.

Italia-Israele 15-6

Italia: Gorlero , Tabani 1, Garibotti 2, Avegno 2, Queirolo 1, Aiello , Marletta 4, Bianconi , Giustini 1, Palmieri 1, Chiappini 2, Viacava 1, Sparano . All. Zizza

Israele: Yaacobi 1, Levi , Bogachenko 2, Noy , Futorian , Farkash , Menakerman , Tal , Sasover 1, Hochberg 2, Gazit , Geva . All. Mavrotas

Arbitri: Aimbetov (Kaz), Horvath (Svk)

Note

Parziali: 3-0 3-1 7-1 2-4 Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numerica: Italia 6/7 e Israele 1/3 + un rigore. In porta Gorlero (Ita) e Geva (Isr). Sparano (Ita) subentra a Gorlero a inizio quarto tempo. Israele con 12 giocatrici a referto.

Foto LM-LPS/Marco Todaro