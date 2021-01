Il 2021 è iniziato e la speranza è che ci porti tra fine luglio ed inizio agosto verso l’appuntamento sportivo più importante: le Olimpiadi. A Tokyo è tutto pronto da oltre un anno: l’edizione giapponese potrebbe rappresentare rinascita dopo un periodo ricco di difficoltà.

L’Italia punta in alto e sogna in grande soprattutto con il Settebello, campione del mondo in carica nella pallanuoto al maschile. La squadra di Sandro Campagna dopo qualche annata al di sotto delle aspettative è tornata al top e punta a giocarsi il titolo, dopo due medaglie a Cinque Cerchi consecutive tra Londra 2012 e Rio 2016. In Giappone l’allenatore siciliano potrà puntare su una squadra ricca di conferme, d’esperienza, con inserimenti però di qualche novità.

I punti cardine rimangono ovviamente i soliti: la stella è Francesco Di Fulvio, il capitano Pietro Figlioli, il portiere titolare Marco Del Lungo, tutti giocatori che nei propri ruoli eccellono anche a livello internazionale. Con loro altri giocatori inamovibili come Stefano Luongo, Gonzalo Echenique, Vincenzo Renzuto Iodice, Niccolò Figari e Michael Bodegas. Da centroboa c’è il dubbio su Matteo Aicardi, che è stato tra i più penalizzati in questo 2020 da dimenticare: l’obiettivo è quello di ritrovarlo al top. Poi sarà una lotta interna per provare a centrare la convocazione verso Tokyo.

Uno dei possibili inserimenti tra i giovani è quello di Giacomo Cannella: il romano dell’AN Brescia ha trovato il salto di qualità definitivo e difficilmente Sandro Campagna se ne priverà. Il ct poi non chiuderà le porte a nessuno, neanche ai veterani di lungo corso: a partire da Stefano Tempesti, che ad oltre 40 anni sembra aver trovato una seconda (o terza) giovinezza. Occhio anche a Christian Presciutti, Christian Napolitano e Valentino Gallo.

Foto: LPS/Claudio Benedetto