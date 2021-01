NBA 2020-2021, Gallinari non scenderà in campo stanotte contro Brooklyn

Danilo Gallinari non scenderà in campo nemmeno stanotte nel match che vedrà i suoi Atlanta Hawks affrontare i Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving. Ad annunciarlo è proprio la franchigia della Georgia. Il Gallo è fermo ai box per via della distorsione alla caviglia rimediata proprio nel precedente scontro tra Hawks e Nets.

Bruttissima tegola per Atlanta che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori nella sfida che la vede contrapposta a una squadra, Brooklyn, che oltre ad aver inferto agli Hawks la prima sconfitta stagionale, si sta anche proponendo come potenziale prima forza della Eastern Conference. Piove sul bagnato per i Falchi, oltretutto, i quali hanno fuori anche Rondo, Dunn e Snell, mentre Hunter è in dubbio.

Foto: Lapresse