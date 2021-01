Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Ungheria e Kazakistan è appena scattata la seconda giornata della fase a gironi: successo del team magiaro del CT Attila Biro per 23-6.

Attila Biro al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, analizzando il match odierno contro un avversario più ostico rispetto ad Israele: “Devo fare i complimenti al mio team, che ha giocato meglio rispetto a quanto fatto ieri, nonostante avessimo di fronte una squadra più forte, meglio organizzata difensivamente“.

Il tecnico ha parlato anche di Paesi Bassi ed Italia, in vista della semifinale di sabato: “Ho seguito i loro incontri ieri, stasera tra loro ci sarà un bel match. Prima del torneo tutti indicavano queste quattro formazioni come le più forti del lotto ed in lotta per la qualificazione. Quelle di stasera per l’Italia e di domani per noi (contro la Grecia, ndr) saranno belle sfide, in cui si capirà chi è più forte dell’altra squadra dello stesso girone, ma tutto si deciderà in semifinale, quindi queste partite hanno un’importanza relativa rispetto a quelle di sabato“.

Foto: katacarix Shutterstock.com