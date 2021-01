Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Paesi Bassi e Francia si è aperta la terza giornata del Girone A: successo del team neerlandese del CT Arno Havenga per 15-6.

Arno Havenga al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal match odierno, in cui le neerlandesi hanno visibilmente tirato i remi in barca dopo il primo quarto: “Abbiamo conservato le energie per le prossime partite, non abbiano giocato per undici mesi, abbiamo pensato alla tenuta fisica nel torneo, dobbiamo essere al massimo sabato. Per questo la partita è scesa d’intensità col passare dei minuti“.

Infine una battuta sul prosieguo del torneo, con il match decisivo per la qualificazioni ai Giochi che sarà molto probabilmente contro la Grecia: “Guardando alla partita di oggi, è stata per noi meno performante delle precedenti, ma è meglio fare male nella prima parte del torneo che nella seconda. E’ nei prossimi due gironi che non possiamo sbagliare“.

Foto: katacarix Shutterstock.com