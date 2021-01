Pallamano, Serie A femminile 2021: Salerno ancora in testa alla classifica, Brixen e Oderzo inseguono

Giornata numero 14 nella Serie A di pallamano femminile 2021, la prima del nuovo anno, che ha confermato in vetta alla classifica la Jomi Salerno, che ha superato in trasferta la Cassa Rurale Pontinia per 33-24, grazie alle 11 reti di Suleiky Gomez, con Brixen e Mechanic System Oderzo che hanno retto il passo, sconfiggendo rispettivamente Nuoro (28-32) e Leno (26-22).

Tutte vittorie esterne in questa giornata, tra cui quella che ha permesso alle Guerriere Malo di fare un bel balzo in classifica, riuscendo ad avere la meglio sulla Santarelli Cingoli per 27-22, con le venete trascinate dai 9 centri di Sara Maistrello, mentre la Ac Life Style Erice si è imposta sulla Ariosto Ferrara per 34-27. Rinviata Cassano Magnago-Alì Best Espresso Mestrino.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 9 gennaio h 15:00 Ariosto Ferrara – Ac Life Style Erice 27-34 Download PDF h 18:00 Cassa Rurale Pontinia – Jomi Salerno 24-33 Download PDF h 18:00 Santarelli Cingoli – Guerriere Malo 22-27 Download PDF h 20:00 Nuoro – Ssv Brixen Südtirol 28-32 Download PDF h 20:30 Leno – Mechanic System Oderzo 22-26 Download PDF Rinviata Cassano Magnago – Alì Best Espresso Mestrino – –

La classifica aggiornata con il numero di gare giocate da ciascuna squadra:

Jomi Salerno 22 pti (12 partite), Brixen Sudtirol 19 (10), Mechanic System Oderzo 18 (10), AC Life Style Erice 16 (12), Cassa Rurale Pontinia 15 (12), Alì-Best Espresso Mestrino 14 (11), Ariosto Ferrara 12 (12), Guerriere Malo 10 (11), Cassano Magnago 8 (10), Leno 7 (13), Nuoro 4 (13), Santarelli Cingoli 4 (13), Cellini Padova 1 (11)

Foto: FIGH