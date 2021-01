Pallamano, Mondiali 2021: Mikkel Hansen ci sarà? La Danimarca rischia di perdere la propria stella

I Mondiali di pallamano maschile 2021 sono sempre più vicini, e negli ultimi giorni sta rimbalzando una voce sempre più insistente, che vorrebbe la stella della Danimarca Mikkel Hansen rinunciare alla propria partecipazione, a causa dell’emergenza covid, e del modo in cui viene gestita in Egitto, paese che ospiterà la manifestazione.

“Mentirei se dicessi di non aver preso in considerazione la possibilità annullare la mia partecipazione – ha dichiarato il campione – o almeno di aspettare informazioni su come si terrà l’evento e su come gli organizzatori pensano di poterci difendere. Non so se il torneo debba essere cancellato, ma non dovrebbero esserci spettatori. Non ha senso. In paesi come Danimarca, Francia e Germania, dove credo che la pandemia della coronavirus venga presa sul serio, abbiamo giocato settimana dopo settimana a porte chiuse. In Egitto, invece, dovremmo giocare davanti a una folla di persone. Non sono l’unico che ha dei dubbi su questo”.

Foto: Ivica Drusany – Shutterstock