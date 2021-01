Pallamano, Mondiali 2021: la Svizzera mette paura alla Francia, passa il turno la Macedonia del Nord

Si è conclusa quest’oggi la fase a gironi dei Mondiali di pallamano maschile 2021, almeno per quanto riguarda i gironi E, F, G e H, che hanno determinato i nomi delle otto ammesse al Main Round, nei raggruppamenti III e IV. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di lunedì 18 gennaio.

GRUPPO E: la Francia si è assicurata il primo posto in classifica, superando non senza fatica 25-24 la Svizzera, con la Norvegia che ha invece chiuso i discorsi per la seconda piazza, sconfiggendo l’Austria, con il punteggio di 38-29.

GRUPPO F: tre su tre anche per il Portogallo, che si è imposto sull’Algeria (qualificata come terza) per 26-19, mentre l’Islanda ha superato un coriaceo Marocco con il punteggio di 31-23, in una gara in cui i nordafricani hanno perso Alaoui per espulsione, a seguito di una brutta gomitata.

GRUPPO G: prosegue la favola dell’Egitto, padrone di casa, che ben figura contro la Svezia, cedendo solamente per 24-23, e strappando il pass insieme alla Macedonia del Nord, che trascinata dal solito Kiril Lazarov da 8 gol ha estromesso dalla competizione il Cile.

GRUPPO H: terza sconfitta consecutiva per la Corea del Sud, che ha concesso il primo posto nel raggruppamento alla Russia, vittoriosa 30-26, mentre gli 8 centri di Blaz Janc hanno permesso alla Slovenia di superare la Bielorussia per 29-25.

I risultati di giornata:

GRUPPO E

Francia-Svizzera 25-24

Norvegia-Austria 38-29

GRUPPO F

Portogallo-Algeria 26-19

Islanda-Marocco 31-23

GRUPPO G

Macedonia del Nord-Cile 32-29

Svezia-Egitto 24-23

GRUPPO H

Russia-Corea del Sud 30-26

Slovenia-Bielorussia 29-25

Le classifiche finali:

GRUPPO E

Francia 6*

Norvegia 4*

Svizzera 2*

Austria 0

GRUPPO F

Portogallo 6*

Islanda 4*

Algeria 2*

Marocco 0

GRUPPO G

Svezia 6*

Egitto 4*

Macedonia del Nord 2*

Cile 0

GRUPPO H

Russia 5*

Slovenia 4*

Bielorussia 3*

Corea del Sud 0

Foto: Shutterstock