Pallamano, Mondiali 2021: la Spagna supera la Germania, Ungheria con un piede ai quarti

Prosegue senza sosta la seconda fase dei Mondiali di pallamano 2021, che hanno visto disputarsi quest’oggi sei partite, valide per i gironi I e II del Main Round, che hanno visto alcuni risultati degni di nota, che hanno modellato la classifica. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giovedì 21 gennaio 2021.

GRUPPO I: il big match di giornata è andato alla Spagna, finalmente convincente, che ha piegato 32-28 la Germania, con l’Ungheria che si è portata in testa alla classifica, sconfiggendo il Brasile per 29-23. Successo prezioso anche per la Polonia, che grazie alle 8 reti di Arkadiusz Moryto ha superato 30-16 l’Uruguay.

GRUPPO II: può continuare a sperare l’Argentina, che a seguito dei 10 centri di Federico Pizarro ha avuto la meglio sul Giappone per 28-24, mentre la Croazia ha portato a casa di due punti contro il Bahrein, per il punteggio di 28-18, trascinata da un Zlatko Horvat da 8 reti. A chiudere il quadro i campioni in carica della Danimarca, che hanno sconfitto 32-23 il Qatar.

Foto: Shutterstock