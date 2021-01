Si sono disputati quest’oggi gli anticipi della 17ma giornata della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021. Tre i confronti andati in scena e le sorprese non sono mancate.

Nel big match di questo turno la capolista Acqua&Sapone è stata sconfitta tra le mura amiche dalla Came Dosson: 3-2 per la formazione di Sylvio Rocha che si conferma una realtà importante del panorama italiano. La compagine di veneta ha prevalso al PalaRigopiano di Pescara con le reti di Grippi (doppietta) e di Dener, rendendo vane le segnature dei padroni di casa firmate da Lukaian e da Murilo. Un riscontro che consente alla Came di rafforzare il ruolo di terza forza della realtà del Bel Paese a -2 dall’Italservice Pesaro. A&S che dovrà quindi riflettere sui motivi di questo risultato negativo, rimanendo comunque davanti a tutti a quota 38 punti.

Ko anche l’altra squadra di Pescara ovvero la Colormax: i ragazzi di Saverio Palusci si sono dovuti arrendere al Palasport di Matera al cospetto di un Signor Prestito scatenato. 8-3 lo score in favore del CMB con le marcature di Weber, Santos, Wilde (tripletta), Neto (doppietta) e di Cesaroni. Per gli ospiti a segno Leandro e André, considerando anche l’autogol di Neto. Altro successo casalingo netto quello del Meta Catania Bricocity: i siciliani sono usciti vittoriosi per 7-3 contro il Real San Giuseppe. Rossetti, Baldasso, Musumeci, Josiko (doppietta), Sanz e un’autorete di Dujacquier hanno regalato i tre punti agli etnei. Per i campani hanno realizzato Alex e Portuga (doppietta). Con questi risultati Signor Prestito e Meta sono in piena zona play-off, mentre Pescara e San Giuseppe sono in quella play-out.

Foto: Shutterstock.com