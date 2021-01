Basket femminile, Serie A1 2021: Virtus Bologna impegnata a Vigarano, Ragusa va a Sassari nel derby delle isole

La 16ª giornata della Serie A1 2020-2021 di basket femminile è già cominciata tra mercoledì e giovedì con i primi due anticipi che, come da pronostico, hanno visto prevalere Venezia e Schio ai danni rispettivamente di Campobasso ed Empoli. Nel weekend in arrivo si disputeranno i restanti cinque match: andiamo a vedere cosa ci aspetta.

L’unica partita in programma domani è la sfida tra Dinamo Sassari e Ragusa (ore 16.30). Ben differenti gli obiettivi delle due squadre: le siciliane provengono da otto vittorie consecutive e, avendo due match da recuperare, sono potenzialmente al secondo posto in classifica; le sarde (senza Arioli), invece, sono in piena zona playout e hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta in quest’inizio di 2021.

Domenica, invece, sono quattro le partite in calendario, tutte programmate per le ore 18.00. La Virtus Bologna, attuale terza forza del torneo, proverà a dimenticare il ko contro Ragusa con la trasferta sul campo di Vigarano (una sola vittoria in tredici match per le emiliane). Interessante il confronto tra San Martino di Lupari e Geas Sesto San Giovanni, sfida che assegnerà punti preziosi in ottica playoff, anche se le padrone di casa hanno avuto di recente qualche problema di infortuni. Proverà a risollevarsi Costa Masnaga che, dopo tre sconfitte consecutive, è decisamente favorita nel match contro Lucca (un solo successo stagionale per le toscane). Infine, importante per la parte bassa della classifica il confronto tra Battipaglia (ancora a secco di vittorie, ma con Melgoza di nuovo arruolata) e Broni (8 punti).

SERIE A1 BASKET FEMMINILE: 16ª GIORNATA

Domani, ore 16:30: Dinamo Sassari – Passalacqua Ragusa

Domenica, ore 18.00: Fila San Martino di Lupari – Allianz Geas Sesto San Giovanni

Domenica, ore 18.00: Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Limonta Costa Masnaga

Domenica, ore 18.00: Dondi Multistore Vigarano – Virtus Segafredo Bologna

Domenica, ore 18.00: O.ME.P.S. BricUp Battipaglia – PF Broni 93

Già disputate:

Umana Reyer Venezia – La Molisana Magnolia Campobasso 95-78

USE Scotti Rosa Empoli – Famila Wuber Schio 62-87

Credit: Ciamillo