Pallamano, Mondiali 2021: due positivi al covid-19 anche tra le fila della Slovenia

I Mondiali di pallamano 2021 sono appena iniziati, ma hanno già avuto parecchi cambiamenti, con Macedonia del Nord e Svizzera che sono subentrate a Stati Uniti e Repubblica Ceca a causa dei numerosi casi di covid riscontrati nelle due selezioni, le quali hanno abbandonato la competizione.

Ad avere problemi con i tamponi è però anche la Slovenia, che ha comunicato la positività di due atleti, ovvero Tilen Kodrin e Urh Kastelic, proprio nel giorno del debutto iridato contro la Corea del Sud. Così si è espresso Sašo Djurić, medico della Slovenia: “Kodrin e Kastelic stanno bene. Entrambi sono risultati positivi alla PCR appena arrivati in Egitto. Gli organizzatori hanno quindi deciso di effettuare ulteriori test al Cairo, dove cercheranno di scoprire qual è la loro condizione. Sono stati entrambi in Slovenia per dieci giorni in isolamento a causa dell’infezione, per poi tornare in squadra, come dettato dalle raccomandazioni degli esperti.“

Foto: Shutterstock