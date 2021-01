Pallamano, Mondiali 2021: alla Francia il big match contro la Norvegia, Slovenia a valanga sulla Corea del Sud

Seconda giornata di gare in Egitto, in occasione dei Mondiali di pallamano 2021, dove si sono svolte ben sette gare, valide per i gironi E, F, G e H, che hanno come al solito lasciato molti gol e qualche risultato degno di nota. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, gruppo per gruppo.

GRUPPO E: esordio positivo per la Svizzera, giunta all’ultimo a causa della rinuncia della Repubblica Ceca, che ha superato 28-25 l’Austria, grazie alle 7 reti di Andy Schmid, fuoriclasse degli elvetici, ormai con un piede e mezzo alla seconda fase. Il big match è però andato alla Francia, che ha sconfitto 28-24 la Norvegia vice-campione del mondo in carica, nel primo successo di Guillaume Gille in gare ufficiali sulla panchina dei transalpini.

GRUPPO F: sfida incredibile tra Algeria e Marocco, vinta dai bianco-verdi per 24-23 dopo una grandissima rimonta nel secondo tempo, con il Portogallo che si è imposto non senza soffrire sull’Islanda 25-23, priva del fuoriclasse Aaron Palmarsson.

GRUPPO G: una sola partita disputata, che ha visto la Svezia sconfiggere 32-20 la Macedonia del Nord, che però può consolarsi con il record di Kiril Lazarov, a segno in questi Mondiali, a distanza di 22 anni dal primo centro iridato, e proprio nella stessa città, Il Cairo.

GRUPPO H: larghissima vittoria per la Slovenia, giustiziera per 51-29 sulla modesta Corea del Sud, nel match delle 10 reti di Dragan Gaijc, mentre Bielorussia e Russia hanno impattato sul 32-32, in una sfida in equilibrio dall’inizio alla fine.

I risultati di giornata:

GRUPPO E

Svizzera-Austria 28-25

Francia-Norvegia 28-24

GRUPPO F

Algeria-Marocco 24-23

Portogallo-Islanda 25-23

GRUPPO G

Svezia-Macedonia del Nord 32-20

GRUPPO H

Bielorussia-Russia 32-32

Slovenia-Corea del Sud 51-29

