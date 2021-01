Il contingente di pallamanisti italiano all’estero si sta allargando sempre di più, con alcuni atleti che hanno conquistato anche le massime serie in Germania, Francia e Spagna, facendo ben sperare per una crescita futura del movimento e della Nazionale. Ma come sta andando la stagione degli azzurri? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio, nazione per nazione.

FRANCIA

Sono ben tre gli italiani il Starligue, iniziando dal capitano Andrea Parisini, in forza all’Istres, dove lotta per non retrocedere, pur conservando qualche punto di vantaggio sulla zona rossa. Per il pivot sono 29 i gol in stagione, per una media di poco superiore a tre a partita. Buon avvio per il neo-promosso Cesson-Rennes di Marco Mengon, decimo in graduatoria, anche grazie ai 19 centri del giovane trentino, mentre il portiere Andrea Colleluori sta trovando meno spazio nel Nantes (quinto), togliendosi però la soddisfazione di esordire in Champions League. In Proligue c’è anche Simone Mengon, gemello di Marco, che ha rinnovato fino al 2023 con il Billère Pau Pyrenees, dove occupa la nona posizione con 20 gol, mentre Michele Skatar milita nel Soultz Bollwiller, nella quinta divisione.

Tre importanti presenze anche in campo femminile, iniziando da Irene Fanton, in forza al Le Havre in D2, ma terza in classifica, mentre in prima divisione Alessandra Di Lisciandro cerca la salvezza con il Nizza. In testa al campionato francese c’è però il Metz della giovanissima Giulia Fabbo, che però sta ancora completando la propria formazione nel club.

GERMANIA

Il naturalizzato Domenico Ebner non sta confermando la grande stagione dello scorso anno, piazzandosi in dodicesima piazza con il suo Hannover-Burgdorf, alternandosi con lo sloveno Urban Lesjak. Passando alle donne, Anika Niederwieser è sesta ed in piena lotta nel TuS Metzingen.

SPAGNA

Il miglior italiano il Liga Asobal è Davide Bulzamini, terzino del Cuenca, ottavo in classifica e con 23 gol all’attivo, nella stessa squadra di due conoscenze azzurre Pablo Veinstein e Martin Doldan. Ben 29 sono le reti di Giacomo Savini, dodicesimo con il Guadalajara, mentre il Nava di Nicolò D’Antino è tredicesimo, con 33 realizzazioni dell’ala destra.

FINLANDIA

Sprazzi di azzurro anche in Scandinavia, dove Stefano Arcieri ha sin qui messo a segno 17 gol nella SM-Liiga con i Riihimaki Cocks, secondi a quattro punti dalla capolista Dicken.

SVIZZERA

Quinto posto dopo il girone d’andata per il Rotweiss Thun di Laura Rotondo, ancora ampiamente in lotta, grazie anche alle 30 segnature del terzino pugliese.

Foto: FIGH