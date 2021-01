Pagelle Juventus-Napoli 2-0, voti Supercoppa Italiana. Decisivi Ronaldo e Morata

PAGELLE JUVENTUS-NAPOLI 2-0

JUVENTUS

Szczesny 6,5: Dopo un lungo periodo di inattività è fenomenale sulla deviazione ravvicinata di Lozano. Per il resto del match è sempre attento. Sul rigore di Insigne viene spiazzato ma la palla sfila oltre il palo. Incredibile l’intervento con il piede negli ultimi istanti di match.

Danilo 5,5: Si è fatto notare principalmente per una bella incursione che l’ha portato al tiro a pochi passi dal portiere avversario anche se partito da posizione di fuorigioco. In fase difensiva, però, soffre l’aggressività di Di Lorenzo e si fa sorprendere sul taglio di Lozano.

Bonucci 6: Ordinaria amministrazione, poco impegnato ma quando c’è bisogno della sua presenza si fa sentire.

Chiellini 6: E’ il leader della difesa e si vede, comanda tutti i movimenti della sua retroguardia. Quando da c’è da far sentire la sua autorità agli avversari non esita ad intervenire anche in maniera decisa.

Cuadrado 7: Probabilmente l’uomo che è mancato di più a Pirlo. Quando spinge riesce sempre a creare superiorità numerica sulla sua fascia. In fase difensiva è attento. Nel finale serve un cioccolatino a Morata per il gol della sicurezza.

Chiesa 5,5: In fase offensiva non si vede praticamente mai e quando c’è da difendere spesso non si fa trovare pronto. (dal 46′) Bernardeschi 6,5: Entra e prova a far male. Il suo impatto sulla partita si avverte immediatamente.

Arthur 6: In costante movimento, ci prova con un tiro da fuori ma la sua conclusione finisce fuori dallo specchio. Per il resto prestazione votata al palleggio come di consueto.

Bentancur 6: Ordinaria amministrazione. Detta i ritmi, non altissimi, ai suoi. (dall’84’) Rabiot 6: In campo pochi minuti fa sentire la propria fisicità. Determinante nel gol del raddoppio.

McKennie 6: Sempre pronto ad inserirsi e a fare movimento per offrire un’opportunità di passaggio ai compagni. Il suo modo perpetuo mette in apprensione la difesa avversaria. La sua prestazione viene macchiata dal rigore regalato agli avversari.

Kulusevski 6,5: E’ senza ombra di dubbio uno degli uomini bianconeri capaci di creare superiorità. Si inserisce con i tempismi giusti, salta l’uomo e calcia con grande disinvoltura. (dall’84’) Morata 6,5: Il voto è strettamente legato al gol nel finale.

Ronaldo 7: A differenza di quanto visto nel match contro l’Inter oggi sembra essere parte integrante del gioco offensivo bianconero. Sfrutta da vero rapace d’aria la palla vagante deviata da Bakayoko.

NAPOLI

Ospina 6: Sempre attento e vigili sui pochi tiri da fuori che arrivano dalle sue parti. Sui gol non può nulla. Fantastica la sua uscita nel finale su Cuadrado.

Di Lorenzo 6: Non riesce a spingere con continuità ma quando avanza crea qualche apprensione alla difesa avversaria.

Manolas 6: Prova molto ordinata e ordinaria sin qui. Sfiora l’autogol sul cross di Ronaldo ma il suo intervento è decisivo.

Koulibaly 6,5: Guida la sua linea difensiva con grande personalità, nessun problema sugli attacchi bianconeri sin qui.

Mario Rui 5,5: Svolge il suo lavoro in maniera impeccabile. E’ bravo anche ad assistere i compagni di reparto quando gli avanti bianconeri si fanno pericolosi. Col passare del tempo la sua azione si fa pesante e i bianconeri ne approfittano. (dall’84’) Politano

Demme 6: E’ chiamato ad interdire ed è quello che fa praticamente per tutta la partita muovendosi davanti alla difesa. (dall’84’) Llorente

Bakayoko 5,5: Subisce particolarmente la pressione del centrocampo avversario, non sempre lucido nelle scelte. Sfortunato protagonista in occasione del gol della Juventus. (dal 66′) Elmas 6: Entra e devia una conclusione da ottima posizione di Kulusevski.

Lozano 6: Prova a fare la differenza con i suoi strappi. A metà del primo tempo prova a beffare tutti con un colpo di testa da pochi passi ma trova uno Szczesny favolosa. Col passare del tempo, però, perde la verve di inizio match. Ci prova con una zampata nel finale ma il portiere bianconeri è strepitoso.

Zielinski 5,5: Il centrocampo azzurro ha bisogno della sua qualità. E’ l’unico che, seppur a fasi alterne, prova ad accendere la luce. Troppo poco per un calciatore con le sue doti e molto importante per la manovra azzurra.

Insigne 5: E’ costretto a fare più attenzione alla fase difensiva che a quella difensiva a causa dell’atteggiamento degli azzurri ma tiene bene. Imperdonabile l’errore dagli undici metri in una fase decisiva della partita.

Petagna 5,5: Svolge il suo lavoro, nella maggior parte dei casi sporco, facendo a sportellate con i due colossi bianconeri ma non riesce mai ad essere pericoloso. (dal 72′) Mertens 6,5: Entra ed è subito decisivo procurandosi il rigore sbagliato da Insigne.

