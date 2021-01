Nuoto, Daiya Seto torna a gareggiare! Campione del Mondo sospeso per una relazione extraconiugale

Daiya Seto è un notissimo nuotatore in Giappone. Ha vinto la medaglia di bronzo sui 400 metri misti alle Olimpiadi di Rio 2016 e sulla stessa distanza è stato tre volte Campione del Mondo (a Barcellona 2013, a Kazan 2015 e a Gwanju 2019). Si tratta di una vera e propria icona nel Sol Levante, apprezzatissimo per i risultati ottenuti in vasca nel corso di una folgorante carriera, condita anche da cinque titoli iridati in vasca corta e dal titolo mondiale in lunga sui 200 misti nel 2019.

Il 26enne, però, era stato sospeso dalla propria Federazione lo scorso ottobre. Il motivo? Avere avuto una relazione extraconiugale. Il nipponico aveva ammesso il fatto e la JASF aveva ravvisato una violazione del codice etico, imponendogli uno stop e l’obbligo di rinunciare al ruolo di capitano della squadra olimpica.

Daiya Seto tornerà a gareggiare al Japan Open, in programma dal 4 al 7 febbraio proprio a Tokyo, nello stesso impianto che in estate ospiterà i Giochi. Il nuotatore si è comunque allenato negli ultimi mesi e si sta preparando per la rassegna a cinque cerchi, è già qualificato sui 200 e sui 400 misti proprio in virtù dei due ori conquistati agli ultimi Mondiali.

Foto: Lapresse