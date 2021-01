NFL in tv, orari e programma secondo turno playoff. Dove vedere le partite del Divisional Round in streaming

Dopo lo splendido weekend del Wild Card Round, i Play-offs NFL 2021 alzano ulteriormente l’asticella. Nel prossimo fine settimana, infatti, toccherà al Divisional Round, nel quale le quattro migliori squadre delle due Conference si sfidano per andare a conquistare un posto nel Championship. Nella AFC entreranno in azione i Kansas City Chiefs. I campioni in carica, e testa di serie numero uno del bracket, e se la vedranno con i Cleveland Browns. Nell’altra sfida, invece, i Buffalo Bills ospitano i Baltimore Ravens, in uno scontro che si annuncia davvero tiratissimo. Passando alla NFC, i Green Bay Packers, numero 1 della Conference, attendono nella Frozen Tundra del Lambeau Field i Los Angeles Rams, mentre nell’altra partita si annuncia grandissimo spettacolo tra i New Orleans Saints ed i Tampa Bay Buccaneers. Drew Brees attende Tom Brady, in uno scontro da due leggende della NFL. Quali saranno, dunque, le quattro squadre che raggiungeranno il Championship?

IN TV – Tutti i match dei Play-offs della NFL saranno trasmessi in diretta su DAZN in streaming. Saranno disponibili con il commento in italiano o in lingua originale e rimarranno a disposizione on demand, per rivedere highlights o match completo quando si preferisce.



Andiamo a conoscere nel dettaglio (con gli orari italiani) il programma del Divisional Round e il cammino fino al Superbowl di Tampa.

PROGRAMMA DIVISIONAL ROUND NFL 2020-2021

Sabato 16 gennaio

Ore 22.35 NFC Green Bay Packers – Los Angeles Rams

Domenica 17 gennaio

Ore 02.15 AFC Buffalo Bills – Baltimore Ravens

Ore 21.05 AFC Kansas City Chiefs – Cleveland Browns

Lunedì 18 gennaio

Ore 00.40 NFC New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers

PROGRAMMA CHAMPIONSHIPS ROUND

Domenica 23 gennaio

Ore 21.05 Championship NFC

Lunedì 24 gennaio

Ore 00.40 Championship AFC

PROGRAMMA SUPERBOWL

Lunedì 3 febbraio

Ore 00.30 LIV SUPERBOWL, vincente AFC vs vincente NFC

Foto: Phillip Rubino / Shutterstock.com