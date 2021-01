NFL 2021, la 17a settimana emette gli ultimi verdetti: Packers e Chiefs sono le #1, Washington e Cleveland acciuffano la post-season!

Si è ufficialmente conclusa la regular season NFL 2020-2021. La Week 17, come sempre, ha regalato grandi emozioni, tra squadre che cercavano il migliore posizionamento possibile nella griglia dei Play-offs e altre che cercavano di entrarci proprio all’ultimo istante. Da sabato si inizierà a fare sul serio, con il sogno Super Bowl all’orizzonte.

Nella AFC la prima posizione nel tabellone (e quindi la possibilità di saltare il Wild Card round) era già nelle mani dei Kansas City Chiefs che, infatti, hanno fatto riposare i titolari, perdendo 21-38 in casa contro i Los Angeles Chargers. La posizione numero 2 va ai Buffalo Bills che demoliscono 56-26 i Miami Dolphins e li eliminano dalla rincorsa alla post-season. La #3 è dei Pittsburgh Steelers che, tuttavia, cadono 22-24 in casa dei Cleveland Browns che staccano la numero 6 e tornano ai Play-offs dopo ben 18 anni (la striscia più lunga di questa epoca). Quarta posizione per i Tennessee Titans che piegano 38-41 a domicilio gli Houston Texans, quinta per i Baltimore Ravens, che passeggiano 3-38 in casa dei Cincinnati Bengals, mentre la settima posizione se la accaparrano gli Indianapolis Colts che dominano 28-14 contro i Jacksonville Jaguars.

Nella NFC, invece, la #1 era ancora in bilico tra tre squadre e se la prendono i Green Bay Packers che passano 16-35 in casa degli arci-rivali dei Chicago Bears (con il solito Rodgers da 4 td, pronto per il terzo titolo di MVP) che, nonostante il ko, fanno loro la settima posizione nella griglia. La #2 va ai New Orleans Saints che vincono facilmente 7-33 in casa dei Carolina Panthers, e tengono a distanza i Seattle Seahawks che vincono 26-23 in casa dei San Francisco 49ers e fanno loro la numero 3. Quarta posizione, incredibile a dirsi, per il Washington Football Team che piega i Philadelphia Eagles 14-20 e vince la derelitta NFC East con il record di appena 7 vinte e 9 perse. Quinta casella per i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady che schiantano 44-27 gli Atlanta Falcons e sesta, infinte, per i Los Angeles Rams che, nonostante le assenze, hanno la meglio 18-7 sugli Arizona Cardinals.

Da sabato scatta il Wild Card Round con tre match per Conference, con le sole #1 che potranno riposare in attesa del Divisional Round della settimana successiva. Nella AFC: Buffalo Bills-Indianapolis Colts, Tennessee Titans-Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns. Nella NFC: Seattle Seahawks-Los Angeles Rams, Washington Football Team-Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints-Chicago Bears.

Foto: NFL Logo Alena Veasey / Shutterstock.com