NBA: quattro giocatori positivi al Covid-19 tra gli ultimi 498 testati

Nuovo giro di controlli anti-Covid-19 con quadrupla positività per quanto riguarda la NBA. Il 30 dicembre scorso, infatti, i nuovi esami per rilevare la presenza del coronavirus che sta infestando il pianeta hanno riguardato 498 giocatori e riportato questi esiti.

I giocatori coinvolti sono attualmente in isolamento, come previsto dai protocolli: nessuna partita è stata dichiarata in pericolo di non essere svolta. Prosegue, nei fatti, il lavoro della massima lega professionistica americana iniziato all’interno della bolla di Orlando, in Florida, nella quale è finita la stagione 2019-2020.

Più che le ultime notizie in materia di Covid-19, però, a far parlare nell’ambiente è stato naturalmente l’assalto di seguaci di Donald Trump all’U.S. Capitol avvenuto ieri, con una pressoché infinita serie di considerazioni e testimonianze, da Doc Rivers a Kevin Love passando per Steph Curry.

Non di minore importanza il fatto che, stanotte, Boston Celtics e Miami Heat abbiano emesso un comunicato congiunto come motivo di riflessione circa la difficile situazione che gli States stanno attraversando in questa transizione tra la presidenza Bush e quella Biden.

Foto: LaPresse